Pati Chapoy revela NUEVO proyecto ¿ya deja 'Ventaneando'?

Después de varios años de trabajar en 'Ventaneando', la periodista de espectáculos Pati Chapoy estaría integrándose a un nuevo proyecto, así lo confirmó la propia presentadora del programa de TV Azteca.

La comunicadora ha estado 24 años al frente del programa de espectáculos, por lo que su anuncio ha generado varias especulaciones sobre su próxima salida de la emisión vespertina y de la empresa de la que ha sido parte.

La primera en dar la noticia fue Angélica Palacios, a través de su canal de YouTube de Multimedia 7 donde reveló que Chapoy estaría interesada en unirse a programas nuevos.

Me estoy enterando que como los movimientos de la empresa (TV Azteca) no han sido favorables, sino todo lo contrario, como que no los tiene en paz a los pioneros como Chapoy y Javier Alatorre, los que conformaron la empresa desde un inicio.