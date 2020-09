Wanders Lover revela que vende fotos íntimas para sobrevivir

La conductora y modelo de televisión Yared Licona, mejor conocida como la "Wanders Lover" confesó durante entrevista que sufre una crisis económica fuerte por la pandemia de Covid-19.

A consecuencia de la falta de empleo e ingresos, optó por vender fotos íntimas y otras cosas por medio del internet.

Comentó que la venta de estas imágenes no tiene nada que ver con prostitución. Asimismo, dijo que en dichas fotos podría salir con poca o nada de ropa.

“Lo que yo hago no es prostitución. Hasta donde yo sé y lo que yo he visto, no es eso, son desnudos artísticos”, puntualiza.

Así le entró al negocio

La "Wanders Lover" mencionó que entró al 'negocio' mediante su página que está dirigida únicamente para adultos.

“Al principio lo dudé por mis hijas, no porque me crea una santa, pero ellas están educadas y saben qué es lo que hago y a qué me dedico”, finalizo.

Por Redacción Digital El Heraldo de México

mavr