Ellos son los ganadores de la Ceremonia 72 de los Premios EMMY 2020

La Academia de la Televisión de los Estados Unidos realiza la Ceremonia de entrega de los Premios Emmy 2020 en su edición número 72ª en donde se reconoce a lo mejor de la pantalla chica, una edición histórica que se lleva a cabo de manera diferente con una premiación virtual debido a las medidas sanitarias que debemos seguir por la pandemia de coronavirus.

El evento inició con una hora de anticipación con la entrega de estatuillas con juegos, entrevistas y trivias para entretener a los televidentes, después inició la transmisión bajo la conducción de Jimmy Kimmel.

El anfitrión dio la bienvenida al público desde el Staples Center de Los Angeles, mientras daba su discurso se uso grabaciones de risas y aplausos que se usaron en emisiones pasadas, pues no se puede tener a gran cantidad de personas en un solo sitio.

La primera figura en aparecer en escena fue Jeniffer Aniston, quien se convirtió en protagonista de la noche al rociar con alcohol el sobre que contenía el nombre del primer ganador de la noche con el objetivo de "desinfectarlo" y lo quemó, después tomó un extintor para apagar el fuego e inaugurar de esta manera la entrega de galardones.

Ellos son los ganadores de la entrega 72 de los Emmy:

Mejor miniserie. La ganadora de la noche, fue la serie de HBO, Watchamen.

Mejor comedia. Schitt's Creek de Pop y dejó en el camino a series como Curb Your Enthusiasm de HBO, Dead to Me de Netflix, The Good Place de NBC, The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime Video y What We Do in the Shadows de FX.

Mejor actor de comedia. En cuanto a esta categoría el gran vencedor fue el actor Eugene Levy

Let’s hear it for the Rose family! @Realeugenelevy is the #Emmy winner for Outstanding Lead Actor In A Comedy Series for @SchittsCreek! #Emmys pic.twitter.com/v1kfpvGsKD — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Mejor actriz principal en serie dramática. la vencedora fue Zendaya por "Euphoria".

The #Emmy for Outstanding Lead Actress In A Drama Series goes to @Zendaya (@euphoriaHBO)! This is her first #Emmys nomination and win! pic.twitter.com/blFom9uWQi — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Mejor actor principal en serie dramática. El vencedor fue Jeremy Strong por "Succession".

L to the OG! E to the MMY! Jeremy Strong wins the #Emmy for Outstanding Lead Actor In A Drama Series for Succession (@HBO)! #Emmys pic.twitter.com/Ir7d9mkDht — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Mejor actriz de comedia. Catherine O’Hara por “Schitt’s Creek”.

Two words: Moira. Rose. uD83CuDF39 Congratulations to Catherine O’Hara (@SchittsCreek), winner of the #Emmy for Outstanding Lead Actress In A Comedy Series! #Emmys pic.twitter.com/yZS9vaoEas — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Programas de variedades y talk-show. “Last Week Tonight with John Oliver”

Mejor reality. “RuPaul’s Drag Race”

Will never not love delivering #Emmys this way. pic.twitter.com/HgwUgwvSOW — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión. la ganadora de la noche es Regina King por “Watchmen”

Mejor actor en una miniserie o película para televisión. El ganador fue el famoso actor que pertenece al UCM, Mark Ruffalo por “I Know This Much Is True”

And @MarkRuffalo from I Know This Much Is True (@HBO) takes it! He’s the #Emmy winner for Outstanding Lead Actor In A Limited Series Or Movie! #Emmys pic.twitter.com/wqn2hDGEFE — Television Academy (@TelevisionAcad) September 21, 2020

Por: Redacción Digital Heraldo de México

