Edwin Luna revela que fue amenazado en fiesta privada por no cantar una canción ¿de Tatiana?

En los últimos años es muy común saber y escuchar que los cantantes o agrupaciones sobre todo del género regional mexicano han estado presentes en fiestas privadas de algunos narcotraficantes, incluso algunos de estos representantes de este género musical han compartido sus experiencias en las que han sido amenazados para no interpretar alguna canción en específico.

Pero algo fuera de lo “común” fue lo que le sucedió a Edwin Luna, vocalista de la banda La Trakalosa de Monterrey, y es que el polémico cantante se tomó unos “tequilitas” en compañía de José Eduardo Derbez quien confesó para el canal del hijo de Victoria Ruffo que fue amenazado durante una presentación para que cantara una canción infantil.

Tal y como lo lees, muchos capos piden corridos y narcocorridos pero a Edwin Luna lo amenazaron para que cantara un tema que grabó hace muchos años a lado de Tatiana el cual se titula “Ser un niño está genial”.

El intérprete de “Fíjate que sí” reveló a José Eduardo Derbez que ha sido amenazado en varias ocasiones por interpretar alguno de los pocos corridos que ha grabado La Trakalosa o porque ha sido obligado a asistir a eventos privados pero jamás había sido obligado a cantar un tema infantil.

“Hace algún tiempo en alguna ciudad del país me hablaron y me dijeron que me querían contratar para una fiesta, no hago eventos privados, pero en aquel entonces estaba tentador. La fiesta se veía muy tranquila, no me molestaron ni nada, de pronto llega una persona y me dice ‘me está pidiendo la persona que te contrató que cantes ‘Ser un niño está genial’, esa canción es un tema que grabé hace unos años con Tatiana es una canción para niños”, contó Luna

José Eduardo muy atento a la plática no interrumpió en ningún momento a su entrevistado quien seguía narrando cómo fue aquella vez que fue obligado a cantar un tema infantil, cabe señalar que Edwin cuenta esta anécdota como algo increíble y hasta dice que es algo un poco cómico.

“La verdad es que no me acuerdo, es una canción que no canto todos los días. A los 10 minutos fue otra vez, ‘es la tercera vez que te lo digo o se va a poner muy intenso este rollo’; Total, la cantamos como pude, me acordé y la cantamos. Cuando veníamos de regreso a casa me acuerdo que platicando con el director musical le decía ‘me había tocado que me amenazaran por un corrido, que me dijeran tienes que ir a fuerza a este evento o a este lugar, pero nunca me había tocado que por una canción infantil me amenazaran” dijo Edwin