Ella es Herly RG, tiktokera y feminista, viral por exhibir el machismo con humor

Herly RG es una tiktokera que cobró fama gracias a los videos que publica en redes de su personaje Tomás, con quien hace evidencia al estereotipo del típico macho mexicano. Con esta actividad ha logrado aumentar su número de seguidores, pero también es acechada por haters que critican su manera soez de hablar. Pero a esta joven de 23 años eso no le preocupa, se divierte con las reacciones que provocan sus personajes y toma con calma los comentarios negativos. Ahora su mayor preocupación es retomar sus estudios en psicología.

“Me quedé en tercer cuatrimestre de Psicología, salí para hacer un negocio, pero este año no pude retomar mis estudios por lo que pasó, pero es mi plan, es padre estar en redes, pero no generó ingreso, por eso quiero estudiar y estar en los medios”, dijo Herly. Noticias Relacionadas ¡Lamentable! Filtran presuntas FOTOS de Chadwick Boseman durante lucha contra cáncer

De TikTok a Televisa, Papi Kunno debuta como actor en este FAMOSO programa: VIDEO

Desde pequeña le ha gustado cantar y actuar frente a las cámaras, sus abuelos la llevaban a castings y le compraban trajes rancheros, porque le gustaba cantar regional. De hecho, participó dos veces en el programa Vida TV, con Galilea Montijo y Héctor Sandarti. Audicionó en Pequeños Gigantes y su última aparición en tele fue a los 12 años, en un programa del 10 de mayo, conducido por Angélica Vale y Jorge Muñiz.

LES DEJO EL VIDEO DE MI EXPERIENCIA EN DE PISA Y CORRE <3https://t.co/teCAdjLfU2 — Herly RG (@herly_rg) August 6, 2020

“No pude seguir, porque mi mamá tenía miedo de que me expusiera ante tanta gente, como ahora lo hago, pero desde que tengo mi canal en YouTube, me mentalicé a recibir todo tipo de comentarios. Ahora me maquillo más o hago personajes que deforman mis rasgos, como Tomás, no me incomoda ridiculizarme”, dijo.

Tan temprano y ya me hicieron enojar a mi Tomy #TOMASELINCREDULO pic.twitter.com/LI9i1lbaUP — Herly RG (@herly_rg) September 1, 2020

Manda mensaje de respeto

Una de las críticas que más recibe es sobre su lenguaje, ya que en los videos dice groserías, pero considera que son liberadoras y entiende que hay lugares para decirlas, por ejemplo las redes, ya que éstas no son escuela de nadie.

“Vivimos tanto en ficción que lo real nos espanta, pero es importante entender que TikTok, Twitter e Instagram no son una escuela, entras a divertirte. Un día me dijeron que mi contenido no aporta nada y mis seguidores les respondieron que si querían aprender, que mejor leyeran; y en eso tienen razón”, explicó.

Para Herly decir o no groserías es una cuestión de respeto, afirma que no las diría para faltar al respeto: “Creo que me permiten estar en contacto con los adolescentes, porque es el lenguaje que hablan, no importa de qué colonia eres”.

Sobre sus redes

La voz de “Tomás” la hace con el filtro de la app, pero sí engrosa su voz.

El primer video de “Tomás” fue sobre el COVID-19, después subió otro del feminismo y con este ganó aceptación.

Le gusta tocar temas sensibles en sus clips para visibilizar todo el machismo y malas costumbres de la sociedad.

Aunque aún no monetiza, sí recibe presentes que van desde comida hasta maquillaje.

Le encanta maquillarse, de hecho mientras más estrafalario sea el look, mejor.

Vive en Tlalnepantla, Ciudad de México.

En números

70 mil seguidores tenía cuando subió el primer video de “Tomás”. 372 mil fans tiene en TikTok.

¿Se acuerdan que me chincharon el otro twitter? Varios me escribieron que resuba los videos, ¿me ayudan con el que sientas que les falta a su vida? Jajajaa pic.twitter.com/kWHS90S4M9 — Herly RG (@herly_rg) August 29, 2020

Por Patricia Villanueva Valdez

eadp

Escucha y descarga todos los episodios de ¿Qué fue de…?

¿Te gustó este contenido?