"Platanito" narra su lucha contra Covid-19; pide que se ignore a Paty Navidad: VIDEO

Es interminable la lista de famosos que se han infectado por el nuevo Covid-19, y a ésta recientemente se sumó el inconfundible de la comedia, Sergio Verduzco, mejor conocido como el payaso "Platanito".

Tal y como te informamos en El Heraldo de México el pasado 12 de septiembre, el colaborador en Guerra de Chistes confesó que la enfermedad le pegó fuerte, pero afortunadamente salió adelante.

Tras romper el silencio, el comediante ha dado más detalles acerca de su batalla contra el nuevo coronavirus durante una entrevista para el programa matutino "Sale el Sol".

Fue durante esta conversación que el conductor de "Noches con Platanito" relató que el Covid-19 le pegó fuerte, pues pasó tres semanas "horribles".

Bajo este panorama, Sergio Verduzco señaló que llegó a pensar que no la libraba, pues incluso caminar dentro de su casa le resultaba lo más agotador.

Y​o pensé que no la libraba. No podía ni caminar, era impresionante ir al baño, me cansaba, me agotaba. Tu cuerpo está trabajando tanto que parece que estás haciendo ejercicio todo el tiempo", aseveró Platanito.