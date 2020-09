Guerreros 2020: Ellos fueron los MEJORES y los PEORES participantes de la semana de semifinal

View this post on Instagram

El Cuadro de Honor en la semana de semifinal reconoce a @elrastamx, @estefania_ahumada, Macky, Yann y @officialjorgelosa por regalarnos excelentes circuitos y romperla en el campo de batalla... u00a1Felicidades, guerreros! ud83dudcaaud83cudfc5ud83dude0e #Guerreros2020 #YoSoyLeu00f3n #YoSoyCobra