Chris Evans, el superhéroe que VENCIÓ su lucha contra las adicciones: FOTOS

Hace unos meses, el actor, Chris Evans concedió una entrevista para la revista The Hollywood Reporter en la que, además de su carrera, habló sobre sus adicciones con algunas drogas.

El protagonista de películas de superhéroes contó que de vez en cuando consumía marihuana; sin embargo, poco a poco comenzó a alejarse de la planta.

"Sabes, me he relajado con la hierba. Me encantaba, pero ahora creo que es lo único que se interpone en mi camino", contó.