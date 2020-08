Laura Flores sufre TERRIBLE accidente que la manda al hospital

La actriz Laura Flores sufrió un terrible accidente hace unos días en los Estados Unidos, lugar en dónde ahora reside la mexicana.

Laura comentó en sus redes sociales que tuvo un accidente el pasado lunes 24 de agosto cuando se encontraba en la calle y de repente un automovilista distraído paso una de las llantas del vehículo sobre su pie.

En un inicio, la actriz no dio mayor importancia al percance ya que no sentía molestia alguna, ni mucho menos, pero fue después de unos días cuando simplemente no pudo del dolor.

La actriz de la empresa Telemundo aseguró que llegó un momento de la semana en la que simplemente no aguantó el dolor y tuvo que ir al doctor para atenderse.

Flores comentó que su doctor le mando unas radiografías y después de ello le mandaron algunos analgésicos y reposo para que pueda recuperarse lo más pronto posible, ya que tiene una fractura en el pie.

Laura Flores agradeció las muestras de cariño que han tenido con ella en las redes sociales, tras darse a conocer su accidente.

