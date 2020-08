Famoso ACTOR es acusado por su propia hija de ACOSO; él lo NIEGA todo: VIDEO

El actor Héctor Parra quien hace unos días fuera acusado por su propia hija Alexa por abuso sexual advirtió con rotundo convencimiento que va a interponer una demanda en contra de su exesposa Ginny Hoffman y en contra de una revista de espectáculos que se encargó de publicar las declaraciones de su propia hija.

El actor hizo estas declaraciones en entrevista, debido a que asegura que es la propia Ginny Hoffman quien manipula a la joven desde hace años para decir este tipo de mentiras, pues es muy claro que Alexa ya no es una niña, ya que acaba de cumplir sus 18 años en mayo de este 2020.

Héctor demostró su amor de padre

Héctor también sentenció que podría proceder legalmente en contra de su propia hija, porque ya es mayor de edad, sin embargo declaró que no tiene esa intención en su contra. También dejó ver que siempre cuidó desde niña a su otra hija, Daniela, a quien tuvo con otra mujer.

“Ese oficio no lo voy a firmar, lo he detenido. mi abogado me explico que tengo todo el derecho a hacerlo porque mi hija me está difamando. Alexa ha sido manipulada en mi contra durante años, ignoro cuáles sean sus motivos pero eso es de años atrás”, le aseguró a los conductores del programa de TV Azteca Venga la Alegría Horacio Villalobos y Flor Rubio.

Hace unos días fue Alexa Parra quien narró a una famosa revista de espectáculos que cuando era niña, su padre le pedía que te avisara cuando saliera de bañarse. Además aseguró que ella le decía a su mamá Ginny Hoffman que no era válido que él tuviese estos comportamientos, mismos que no son normales.

Las polémicas declaraciones de Alexa

Su hija Alexa no quiso abundar en los detalles en la entrevista para dicha revista; pero dio a entender que las formas en las que la trató de niña, no son las que un papá tiene para con su propia hija. Sin embargo, a pesar de estas graves acusaciones en contra de Héctor Parra, el actor asegura que estos son datos falsos y le aseguró a su hija que si necesita ayuda, no tenga miedo en pedirla; que no está enojado con ella y la quiere mucho, al igual que a su hermana.

Visiblemente muy enojado culpó a Ginny Hoffman de todas estas difamaciones y con lágrimas en los ojos dijo que la actriz ya le destruyó la vida, que siempre lo quiso y al fin lo consiguió.

