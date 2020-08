Así fue la dinastía de los Hermanos Valdés, comedia para recordar por siempre

View this post on Instagram

Una familia de cómicos, Tin Tan (Germán Valdés), Don Ramón (Ramón Valdés), El Loco (Manuel Vadés) y El Ratón (Antonio Valdés). La vida de Germán Valdés como pachuco comenzó en la estación de radio La XEJ de Ciudad Juárez a los 19 años. Un día, mientras arreglaba los cables, el joven, bromeando y pensando que nadie estaba escuchándolo, imitó al cantante mexicano de boleros Agustín Lara. Este gesto inocente impresionó a su jefe y fue el trampolín en la entrada de Valdés en las ondas con el personaje de Topillo Tapas. Y en el programa de radio diario titulado El Barco de la ilusión, Germán cantó e hizo imitaciones mezclando inglés y español, el famoso spanglish.