¿Imanol regresa a los escenarios? Esto se sabe del dueto junto a su papá Manuel Landeta

Seguramente si creciste en los años 90 recuerdas muy bien a Imanol Landeta el pequeño niño que nos hizo cantar al ritmo de “Como canica” y que se robó el corazón de los televidentes con su interpretación en telenovelas como “Vivo por Elena” y “El niño que vino del mar”.

Imanol Landeta es hijo de uno de los actores más populares en México: Manuel Landeta. Y aunque parecía que Imanol tenía todo para triunfar pues además de ser evidentemente talentoso y bien parecido, tenía el cariño del público, pero un día simplemente desapareció y ya no se supo más de él en los foros de televisión, sin embargo, podríamos volver a tener noticias de él muy pronto.

Se retiró de la actuación

La última participación de Imanol dentro de la actuación fue en la telenovela “Juro que te amo” en donde interpretó a “Julián Cisneros”, sin embargo, el joven decidió retirarse de la actuación.

Los motivos de esta abrupta decisión fue que terminó la licenciatura en Administración de negocios y se dedica a la apicultura, ganadería y al arte en la cual aplica varias técnicas de pintura con jitomate, fresas, chile, café, té y orégano; además de que ahora ya está casado y es papá.

¿Vuelve a los escenarios?

En alguna ocasión, su papá el actor y cantante Manuel Landeta reveló que Imanol le comentó sus planes de regresar a los escenarios con un monólogo, pero si bien no era nada seguro.

En una entrevista para el programa La Cuchara, su padre Manuel Landeta reveló que Imanol sí desea regresar a la actuación: “‘Eventualmente no descarto la posibilidad de que ya a lo mejor a los 50, no sé, voy a poner un monólogo’, me dice, ‘y voy a hablar de mi vida como papá, no sé, pero volver a pisar el escenario'”.

De acuerdo con el sitio cobos.tv ahora el actor de “Mi marido tiene familia”, cuenta que su hijo mayor está a punto de regresar pero como cantante.

“No, definitivamente ninguno de los dos regresaría a esto. Hace poco Imanol me dijo “Papá, por qué no para esta nueva forma de vida, hablando de la pandemia, cantamos un tema tú y yo”, y se le ocurrió que cantáramos “Mi Árbol y Yo” de Alberto Cortés... Y la verdad es que nos hemos quedado un poco atorados porque en todo lo que va de la pandemia nos hemos visto cuatro veces”.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

bmz

¿Te gustó este contenido?