Exatlón México: ¿Quién es Aristeo Cázares, ganador de la segunda temporada?

View this post on Instagram

No tengo fotos con @matialvarezs pero felicito a ambos por ser los nuevos campeones del Exatlon, @heliudpulido hermano muchas felicidades que orgullo que seamos Veracruzanos los 3 Campeones de @exatlonmx, se quedo en casa de nuevo, Gracias Dios por permitir un impacto positivo en los demu00e1s mediante este tipo de programas! #Exatlon #skybrothers #peace #love #training #parkour #life #dominicana