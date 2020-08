MEMES despiden al grito de WAKANDA a Chadwick Boseman, Black Panther

La vela de Chadwick Boseman se apagó la noche de este viernes, tras perder la batalla contra el cáncer, para sorpresa de fans de sus personajes y del Universo de Marvel.

La noticia corrió cono pólvora a través de la carretera de las redes sociales, donde los internautas lamentaron su partida y ensalzaron su actuación en las películas en las que actuó, siendo "Black Panther" la que más reconocimientos le valió.

Como nada se escapa en dichas plataformas, los memes brotaron de inmediato para hacerle honores al rey de Wakanda. Muchos de los cortos son del grito de guerra del superhéroe antes de entrar a la batalla con sus soldados.

Wakanda forever

“En mi cultura, la muerte no significa el final.”

Rest in Peace Chadwick Boseman #WakandaForever

adios al rey de Wakanda pic.twitter.com/D1jGKmn29w — SR. ELEGANTE (@Vic_el_elegante) August 29, 2020

Hoy se fue al cielo un gran hombre,Chadwick Boseman le dio un gran papel a Black Panter. Sin duda fue la infancia de muchos niños, siempre serás un héroe.Por siempre Wakanda, por siempre Black Panter. #WakandaForever pic.twitter.com/yJUmixyZGI — mochi7 uD83DuDC25? ???????? (@Bangtan_M20) August 29, 2020

Enterándome del fallecimiento de Chadwick Boseman:#WakandaForever uD83EuDD7AuD83DuDC94 pic.twitter.com/AYh5fs2hIW — la Mary (@Ledemarcheliere) August 29, 2020

Ahora, más que nunca, recordaremos cómo al grito de “Yibambe” (resiste), Black Panther abrió la escena más épica en la historia del UCM.

QEPD Chadwick Boseman #WakandaForever pic.twitter.com/tTvmZQLruO — Ziggy Starbucks (@EmilioCadernMne) August 29, 2020

Chadwick Boseman falleció a los 43 años de edad víctima del cáncer de colón, enfermedad con la que lidió durante 4 largos años; sólo el y sus familiares lo sabían.

Su deceso ocurrió en su casa ubicada en el área de Los Ángeles, Estados Unidos, con su esposa y su familia a su lado, dijo su publicista Nicki Fioravante.

“Chadwick, un verdadero luchador, perseveró a través de todo, y les trajo muchas de las películas que tanto han llegado a amar”, dijo su familia en el comunicado. “Desde 'Marshall' hasta ‘Da 5 Bloods’, ‘Ma Rainey’s Black Bottom’ de August Wilson y varias más, todas fueron filmadas durante y entre innumerables cirugías y sesiones de quimioterapia. Fue un honor para su carrera dar vida al rey T’Challa en ‘Black Panther’”.

Chadwick Aaron Boseman fue un actor, guionista y dramaturgo estadounidense nacido en Carolina del Sur en 1977. Era mejor conocido por interpretar a Jackie Robinson en la película "42" (2013) y James Brown en "Get on Up" (2014). También tuvo papeles en la serie de televisión "Lincoln Heights" (2008) y en "Persons Unkonwn" (2010), y las películas "The Express" (2008) y "Draft Day" (2014).

