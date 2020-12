Jenni Rivera: Así fue el encuentro con su hermano Lupillo 10 días antes de su muerte en el rodeo Texcoco

A ocho años de la muerte de Jenni Rivera, fanáticos y familiares de “La Diva de la Banda”, recuerdan a la cantante con gran cariño, en especial su hermano Lupillo con quien tenía una gran relación, y es que “El Toro del Corrido”, estrenó este día un video inédito en donde revela imágenes nunca antes vistas de su hermana.

Tan solo diez días antes de la fatídica muerte de Jenni Rivera, como si presintiera que su tiempo en la Tierra estaba por terminarse, la cantante viajó a Texcoco, Estado de México para estar en una presentación con su hermano Lupillo.

En aquel entonces se sabía que los hermanos Rivera estaban un poco distanciados y que “La Diva de la Banda” hizo a un lado su orgullo y sorprendió a Lupe como ella le decía en esa presentación en donde ambos se fundieron en un gran y largo abrazo sincero.

Durante la presentación del “Toro del corrido” invitó a pasar a su hermana a cantar un tema ya clásico de “La mariposa de Barrio” el cual, sus seguidores cantaron de principio a fin.

Visiblemente conmovida agradeció a todos los asistentes al rodeo Texcoco el gran cariño que le demostraban en cada uno de los aplausos que le brindaban a Lupillo Rivera, además aseguró que nadie había podido presenciar que ambos hermanos Rivera se juntaran en un escenario como esa noche del 30 de noviembre de 2012.

Luego de las sentidas palabras de Jenni a su hermano, “La Diva de la Banda” no pudo evitar que las lágrimas rodaran por sus mejillas mientras que su hermano contuvo el llanto pero los ojos se le cristalizaron, por lo que inmediatamente abrazó fuertemente a su hermana.

“Es rara la vez que yo no esté trabajando cuando él está trabajando, entonces dije, voy a tomarme el tiempo porque él se lo merece, él ha estado conmigo, en los momentos más difíciles de mi vida él hace esto que yo hice ahora, y yo me quedo chillando y yo me quedo llorando pensando ‘mi hermano se tomó el tiempo de venirme a ver cantar y de venir a abrazarme’, entonces hoy vine yo a pagarle las muchas que él ha hecho por mí”, explicó en aquella ocasión Jenni Rivera al salir de la presentación de su hermano.