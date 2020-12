Noviazgo con Vicente Fernández Jr. ha lanzado a la FAMA a la Kim Kardashian mexicana; te decimos por qué

Mariana González, conocida en México como la “Kim Kardashian” mexicana, se ha convertido en toda una celebridad desde que comenzó su relación con el primogénito de Don Vicente Fernández; la joven empresaria de origen jalisciense es ahora toda una estrella del espectáculo que cuenta con millones se seguidores y fans quienes en todo momento permanecen al tanto de su vida familiar y personal.

Con casi 700 mil seguidores en Instagram, Mariana Goznález Padilla ha deslumbrado a millones de fanáticos con sus exuberantes fotos que comparte en sus redes sociales, en las cuales se le ve posando frente a un espejo y presumiendo sus curvas y su escultural cuerpo. También suele publicar de manera frecuente postales en donde se le ve pasando el tiempo y disfrutando de su romance al lado de su novio Vicente Fernández Jr.

La guapa tapatía ha cultivado una imagen similar a la esposa de Kanye West, e incluso imita muchos de sus estilos y poses, algo que le ha ganado el sobrenombre de “La Kim Kardashian” mexicana, algo que sin duda no le molesta y por el contrario gusta de seguir alimentando esa idea. Pese a que muchos internautas, y algunos medios, la han cuestionado sobre la naturalidad de su cuerpo, ella misma se ha encargado de aclarar que el resultado de múltiples cirugías y “arreglos” a los que se ha sometido.

Una exitosa empresaria jalisciense

Además de sus exuberantes curvas, Mariana González puede presumir de ser una empresaria exitosa, que ha dedicado gran parte de su vida a continuar con el negocio de su familiar y a trabajar también por cuenta propia; en su haber cuenta con una marca nombrada “Dash” en clara referencia a los almacenes que las hermanas Kardashian tenían en Estados Unidos.

González nació en 1983 y proviene de una familia de empresarios dedicados a la producción y el comercio de huevos, originarios de Tepatitlán, Jalisco. La guapa modelo creció en Guadalajara en donde desarrolló su faceta de empresaria y comerciante, y ahí fue donde conoció a su actual pareja, el cantante Vicente Fernández Jr., primogénito del “Charro de Huentitán”.

Bien recibida en la familia Fernández

Pese a ser 19 años menor que el artista, a González tal parece que eso es lo que menos le preocupa y se ha dedicado a mostrar lo enamorada que se encuentra de su actual novio, incluso ya conoció a su suegro, Don Vicente Fernández, y compartió en sus redes una fotografía del ameno encuentro. Todo parece indicar que la familia Fernández la ha recibido con gran agrado y se encuentra muy satisfecha de la relación que mantienen hasta el momento.

Noticias Relacionadas Vicente Fernández Jr celebra su cumpleaños en Cabo San Lucas con su amor Mariana González

La joven empresaria es divorciada y tiene dos hijos, y ha asegurado a los medios que siempre le ha gustado tomarse fotos y le agrada ser una figura pública: “Muchos de los que me atacan no saben la mujer que soy, pero estoy dispuesta a enfrentarlo por estar con él (Vicente). Nos han dicho que si soy muy joven, que no sé qué, pero la verdad es que la edad son sólo números. Tenemos una muy buena edad, no es un impedimento”, declaró en alguna ocasión a la prensa.

Por su parte Vicente Fernández Jr. ha declarado previamente a los medios que desde que conoció a Mariana la admiraba y le gustaba mucho, por lo que se propuso conquistarla: “Dios me concedió esta oportunidad. Sé que han dicho que es muy rápido, pero no se necesita más tiempo”, declaró a la revista TV y Novelas.