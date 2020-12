Vicente Fernández estrena disco a sus 80 años; conoce todos los detalles

“El Charro de Huentitán” ha sorprendido a todos al anunciar que para conmemorar sus 80 años de vida ha lanzado un nuevo material musical que se estrenará este viernes; ante este hecho su hijo Alejandro Fernández, así como su nieto Álex, le compartieron emotivos mensajes de felicitación y se dicen orgullosos del cantante.

Esta nueva producción se caracteriza por concentrar en un material el historial musical de México y en el disco, Vicente Fernández se hace acompañar de grandes talentos nacionales como Alberto Aguilera Valadez, Álvaro Carrillo, Agustín Lara y Roberto cantoral, personajes destacados en la historia de la música nacional.

Don Vicente Fernández nos demuestra con esta nueva producción que en definitiva cantar es su vicio y ha hecho válida la máxima que repetía en sus presentaciones: “Mientras el público no pare de aplaudir, yo no paro de cantar”, ya que el ídolo nacional siempre contó con el respaldo y el cariño de un público fiel que lo sigue en su trayectoria aún alejado de los escenarios.

“El Potrillo” y su hijo lo felicitan

Tras darse a conocer la noticia del nuevo disco de Don Vicente Fernández, tanto Alejandro Fernández como su hijo Álex compartieron emotivos mensajes para su padre y su abuelo, respectivamente, en donde se mostraron orgullosos de pertenecer a una de las familias más talentosas del país, toda una dinastía de grandes artistas.

“Hoy es un día muy importante para mi padre, y quiero comenzar diciéndoles que la vida es un conjunto de experiencias y aprendizajes; he tenido la dicha de tener al mejor guía y maestro a mi lado desde que nací”, compartió Alejandro Fernández tras felicitar a su padre por el estreno de su disco.

“El Potrillo” le envió un enorme abrazo “de un corazón lleno de amor; y como artista, celebro los primeros 80 años de un legado que va a quedar para siempre en el público mexicano”, compartió el cantante. Mientras que su hijo Álex escribió sentirse orgulloso de él como abuelo y como artista: “Estoy agradecido con Dios por tener la fortuna de tenerte como maestro y haber empezado mi carrera contigo. Te quiero felicitar por este disco que estás sacando, te deseo todo el éxito del mundo y te amo muchísimo”, compartió el joven artista.

Este nuevo disco se concretó bajo la producción de Francisco Javier Ramírez López, inició con el tema “Ya no insistas corazón”, y este día se estrena “Cuando me digas”. También se integran los clásicos “México lindo y querido”, “Luz de luna” y “Se me olvidó otra vez”.