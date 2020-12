Este es el VIDEO CENSURADO de Lucero en TikTok y logró más de 99 mil likes en Instagram

Lucero es una de las actrices y cantantes mexicanas más famosas y queridas en el país y había estado ausente de TikTok, sin embargo, muy probablemente su ocio la orilló (Como a muchos) a caer en esta plataforma, donde apenas el lunes abrió su perfil, subió un video y de inmediato, fue censurado por la aplicación.

Sorprendida por la censura y con fe en la publicación, que consideraba como ofensiva, la protagonista de Soy tu dueña subióel clip a su Instagram y cuestionó a sus 3 millones de seguidores si sabían o entendían por qué lo habían borrado de la plataforma, pues le parecía algo simpático.

“¡No entendí por qué me censuraron o bajaron este [video] de TikTok! ¿Alguien sabe? A ustedes, ¿qué les parece el videito? ¿Es simpático o no?” comunicó la cantante.

¿Un video peligroso?

En dicha grabación se ver cómo la cantante se coloca un poco de shampoo en los labios, sopla para hacer burbujas con la boca y luego sonríe emocionada hacia la cámara.

No pasaron ni 24 horas, cuando la grabación consiguió más de 99 mil me gusta, entre los que sobresalieron los de Angelique Boyer, Marcela Cuevas y Luz Elena González. Por el momento, el pequeño clip no ha sido eliminado de Instagram y parece que sí cumple con las políticas.

Sin embargo, en los más de 2 mil 800 comentarios, le explicaron que la razón por la que le pudieron haber borrado el video de TikTok, podría haber sido que las imágenes podrían ser peligrosas, porque los menores podrían intentar imitarla.

“Seguramente [lo censuraron] pensando en los niños. Pueden accidentalmente ingerir champú, si es, en dado caso, el producto que usas para hacer las burbujas”,“Creo que tal vez porque algunas personas podrían intentarlo y causar algún accidente”, “¡Me parece muy lindo! Creo que lo habrán bajado porque (invitaría) a los chamacos a hacer algo parecido, pero estos se tragarían el jabón”, se leía en la publicación de Instagram.

Aquí puedes ver el video completo