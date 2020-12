Laura Zapata estalla contra pretensiones políticas de Alfredo Adame; lo acusa de querer aprovecharse

Laura Zapata aseguró que Alfredo Adame no busca incursionar en la política por buena política, sino por afán de enriquecerse. Esto lo comentó la actriz después de que se diera a conocer que el conductor se afilió a un partido político como embajador.

“Hay personas que buscan no el bien común, me lo acabas de decir (al escuchar el nombre de Adame). O sea, ¡que se preparen realmente!, no que digan ‘por aquí hay un huequito por aquí me cuelgo’, que realmente se preparen, que trabajen por un gremio, que trabajen por un país, que trabajen por un ideal, no, que se dejen usar, para usar”, dijo en entrevista para el programa Sale el Sol.