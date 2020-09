“Terrorífica” así fue la experiencia de trabajar con Laura Zapata y Gaby Spanic, cuenta Sherlyn

En el ámbito del espectáculo y más aún en el de las novelas es común ver escenas subidas de tono, por lo que es prácticamente inevitable ver cachetadas en el momento en que el personaje protagónico se enfrenta con el antagonista.

En este sentido Sherlyn contó a través de un enlace virtual, el cual realizó con el actor Pedro Moreno, sus experiencias en los sets de grabación, por lo que, entre otras anécdotas, destacaron los golpes que han recibido en las distintas producciones donde han participado.

De este modo la joven actriz contó su experiencia al trabajar a lado de Laura Zapata en en la telenovela de Televisa, La intrusa, producción en la que actuó como su hija terminando abofeteada fuertemente por la conocida actriz.

Sherlyn platicó que la peor cachetada que le han dado en su vida fue justamente a manos de Laura Zapata, “A mí la peor cachetada que me han dado en mi vida me la dio Laura Zapata", narró la actriz.

“Yo de valiente (le dije) 'tú dámela, no hay que truquearla, tú dale, en confianza'. Y yo creo que había desayunado gallo ese día porque me metió un cachetadón que de verdad como cuando ves estrellitas y dices 'madre mía qué acaba de pasar aquí’”, recordó Sherlyn.

En el mismo melodrama la actriz también tuvo otra experiencia “terrible” pero esta ocasión en manos de Gaby Spanic, quien en otra de las escenas le cortó su cabello.

“En esa misma novela me cachaba con un novio y me cortaba el pelo. Yo tenía el pelo largo y de valiente le dije 'tú córtame el mío no pasa nada para eso somos actores', pues en escena ella agarraba las tijeras y me cortaba el pelo", compartió.