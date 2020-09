Sherlyn sorprende en Instagram y presume espectacular figura en bikini: FOTO

Sherlyn sorprendió en su cuenta de Instagram con una fotografía en la que luce impactante figura con un bikini azul, esto a tan sólo tres meses de haber dado a luz a su pequeño André.

La actriz no deja de dar sorpresas en sus redes sociales, pues primero compartió una fotografía en donde luce un ajustado y corto vestido negro y posa en compañía de su pequeño bebé.

Esta vez Sherlyn demostró que se encuentra en su mejor momento y dijo que estos meses han sido los mejores de su vida. La actriz se tomó un descanso y decidió meditar en medio de la naturaleza, sin embargo, llamó poderosamente la atención que luce una figura de envidia tras haber dado a luz a su pequeño bebé.

¡Sherlyn comparte su secreto!

La actriz no sólo compartió en Instagram que se encuentra dándose un descanso, también reveló cómo logró la figura de envidia a tan sólo unos meses de haber dado a luz.

"Para las que preguntan qué hice: Lactancia materna exclusiva, cargar mucho a André y mucha agua; todavía no me han dado ganas ni tiempo de hacer ejercicio, ni de hacer dieta, me da mucha hambre la lactancia y se me antoja casi puro carbohidrato", escribió.

Por: Redacción Digital El Heraldo de México

