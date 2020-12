Margarita, "La Diosa de la Cumbia", lucha contra fuerte depresión: "Es fácil ponernos tristes"

Margarita, conocida como "La Diosa de la Cumbia", se ha caracterizado por tener siempre una sonrisa y buen humor ante sus fans, aunque en esta ocasión abrió su corazón para revelar que sufre una fuerte depresión y ansiedad.

En entrevista para "Ventaneando", la cantante señaló que los artistas suelen ser mucho más sensibles que cualquier otra persona, por ello, son más susceptibles a sufrir depresión.

"Tengo ansiedad y depresión, y me las estoy tratando con un psiquiatra maravilloso de Mérida. Nosotros los artistas somos hipersensibles, somos 100 o mil ves más sensibles que cualquier persona que trabaja en otro ámbito", dijo.

Margarita sale adelante

La intérprete de "Escándalo" indicó que por el momento acude con un psiquiatra que la ha ayudado a salir adelante, lo que le ha ayudado a sentirse mejor ante la fuerte depresión que la aqueja en este momento.

"Es muy fácil deprimirnos, ponernos tristes y llorar, pero yo siempre me he dado permiso de hacer las cosas. Ahorita que estoy siendo atendida por el psiquiatra no saben qué maravilla es sentirse bien", relató.

Por el momento, es su trabajo entregándose a su público lo que mantiene feliz a "La Diosa de la Cumbia" y se dijo contenta pues será el 1 de enero cuando ofrezca un concierto vía streaming, comenzando bien el año.

