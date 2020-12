Irina Baeva REACCIONA ante filtración de VIDEO íntimo de Gabriel Soto ¿era para ella?

Después de que se diera a conocer el video íntimo de Gabriel Soto, su novia, Irina Baeva rompió el silencio y reaccionó frente a las cámaras ante esta situación que están enfrentando como pareja.

A unas horas de que se revelara la grabación erótica del actor, fue el mismo quien tomó sus redes sociales para confirmar que sí aparecía en las imágenes y apuntó que habían violado su intimidad.

Las reacciones comenzaron a circular, pero la más esperada era la de su actual pareja Baeva, quien fue increpada por los reporteros de espectáculos su llegada en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Fue cuestionada sobre si el video era dirigido para ella, sin embargo, la actriz desmintió estos rumores y sólo se limitó a decir que "no fue en su año".

“Lo único que tengo que decir al respecto yo, porque no fue en mi año, entonces no me compete a mí hablar del tema. Realmente ya le preguntarán a la parte correspondiente".