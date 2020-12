Rapder prepara disco

Rapder se coronó como el campeón internacional en la Red Bull Batalla de los Gallos 2020, un logro que llevaba 10 años buscando y que lo llena de satisfacción, sin embargo, no parará, quiere seguir y pelear el bicampeonato, mientras eso pasa, va a lanzar su disco debut, aunque éste no será de hip hop.

“Planeamos que el disco salga en marzo, pero va enfocado a algo más pasional, romántico, melancólico, más R&B y melódico, con temas míos”, adelantó el joven de 25 años, quien además aseguró que no importa el éxito que logre, esto no lo alejara de las batallas, ya que no cree que una cosa esté peleada con la otra.

“Llegué al hip hop por la música, no por las batallas, éstas eran un hobby, que después se convirtieron en una forma de vida, pero puedo hacer música y seguir improvisando en el freestyle”, contó.

Rapder entró a este género cuando tenía 15 años y ahora lo ve como un movimiento gigantesco en el que hay mucho talento y en constante evolución y crecimiento, algo que ve positivo, porque significan más oportunidades para todos. Sobre el trabajo de las mujeres, considera que varias tienen talento, como Karey, con quien compitió en la primera ronda de la batalla nacional.

“Los dos géneros tenemos las mismas capacidades, pero quizá ellas son más penosas o están presionadas por el estigma social de que esto es para hombres, pero creo que tienen mucho talento, sólo es cuestión de que alguien abra la puerta para que entren”, detalló.

Por Patricia Villanueva