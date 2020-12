¿Chadwick Boseman grabó escenas como Black Panther en la serie de Marvel antes de morir?

Ya pasaron 4 meses desde aquel fatídico día en el que se confirmó el deceso de Chadwick Boseman, víctima de cáncer de colon, hoy su legado como héroe continua y buenas nuevas se han infiltrado en el mundo de Marvel donde se asegura que el fallecido actor estará presente.

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó que el actor grabó varios episodios de ' What If...? antes de morir.

A pesar de que esta noticia trascendió desde que el actor de 43 años perdió la vida, ahora es Feige quien ha ratificado esta información, asegurando que Black Panther aparecerá no solo en uno, sino en diversos capítulos de 'What If..?, hecho que ha conmocionado a los fans del actor.

“Vino en cuatro ocasiones y grabó numerosos episodios”, explicó el presidente de Marvel Studios en entrevista para Emmy Magazine, asegurando además que los capítulos serán “muy conmovedores”.

De esta manera, también se reveló que el estreno de este proyecto que está previsto para la mitad del año 2021 también contendrá un episodio en que se narrará lo que hubiera pasado si Yondu (Michael Rooker), en lugar de llevarse de la Tierra a Peter Quill (Chris Pratt), se hubiese llevado al heredero del trono de Wakanda.

Cabe agregar que antes de esto también se ratificó que la compañía no piensa buscar un reemplazo para sustituir al actor en su papel de T'Challa.