¡Qué viva el rock and roll! Las 10 canciones más emblemáticas de Alex Lora en su cumpleaños 68

Alex Lora es considerado como una leyenda del rock mexicano, hoy miércoles 2 de diciembre está cumpliendo 68 años, con todo un legado que cargar sobre sus espaldas.

Este músico es uno de los precursores del rock cantado en español. Comenzó su trayectoria siendo un adolescente cuando decidió formar la agrupación Three Souls In My Mind, el 12 de octubre de 1968, el mismo día que se inauguraron las Olimpiadas en México.

Con Three Souls se presentó en el Festival de Avándaro, realizado en el Estado de México, y considerado como el evento contracultural más importante en la historia del país.

Después de una disputa con el baterista de la banda, Charly Hauptvogel, decidió formar El Tri, junto con Mariano Soto (bateria), Sergio Mancera (guitarra) y Arturo Labastida (saxofón).

Ya como El Tri, logró una popularidad impresionante en México así como la internacionalización, ya que se presentaron en diversos países de Latinoamérica. En la actualidad, El Tri se mantiene vigente como una de las agrupaciones más importantes de la escena musical mexicana.

Es por eso que presentamos las 10 canciones más representativas de Alex Lora para seguir festejando su cumpleaños 68.

Chavo de Onda

Publicada en el disco del mismo nombre en 1976 con la agrupación Three Souls In My Mind.

Perro negro

También del álbum "Chavo de Onda", de 1976.

A.D.O.

Una de sus canciones más legendarias y una de las que más reproducciones ha tenido en la radio mexicana. Del álbum "Es lo Mejor".

Triste canción

Sin duda, su canción más emblemática. Es imposible no reconocerla desde el primer instante. Una letra llena de poesía combinada con un rock duro. Clásica. Del disco "Simplemente".

El niño sin amor

Una de las preocupaciones de Lora han sido los menos beneficiados. Es por ello que mediante sus canciones ha logrado darle voz a las personas con peor suerte.

Pobre soñador

Una canción de amor insuperable. Lora canta sobre un amor perdido que solo puede acceder a él mediante los sueños. Del disco "25 años".

Piedras rodantes

Otra de las que no pueden faltar en el repertorio de Lora. Una canción de desamor juvenil aderezada con un coro muy pegajoso. Esta canción ganó un Ariel como mejor banda sonora.

Hoyos en la bolsa

En medio de la crisis económica de los años 90, Alex Lora decidió levantar la voz para dar a conocer lo que se vivía en México. Prueba de ello es el álbum "Hoyos en la bolsa", que contiene esta canción de crítica social.

Nostalgia

Lora cerró el milenio con una descarga política-social con esta canción incluida en el "Fin de Siglo" de 1998. Pronto se convirtió en un clásico y una de las infaltables en los conciertos.

Otra muerta más

Siempre crítico, Lora decidió escribir una canción debido a los altos índices de feminicidios de que viven en el país. Con un mensaje crudo volvió a estar actual en el aspecto social. Del álbum "Ojo por ojo" del 2013.