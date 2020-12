Natalia Lafourcate y Dua Lipa juntas en Netflix; estos son todos los detalles

Natalia Lafourcade recientemente se coronó como una de las ganadores de los Latin Grammy y recientemente compartió en sus redes sociales que participará en la segunda temporada de una famosa serie de Netflix.

Y no, Natalia no es que se lance como actriz, la veracruzana participará a la segunda temporada de la serie documental Song Explode, además de Natalia podremos disfrutar de The Killers, Nine Inch Nails y Dua Lipa.

¿Qué es Song Explode?

Song Explode es un documental en donde los usuarios de esta plataforma digital podrán conocer todo sobre el proceso creativo y todo lo que implica crear una sola canción, pues podrán apreciar que no es un proceso sencillo como algunos lo creen.

¿Cuándo se estrena?

Será este próximo 15 de diciembre que se podrá disfrutar esta segunda temporada de Song Explode a través de Netflix.

Ya puedes ver el tráiler de Song Explode en donde participa por supuesto Natalia Lafourcade ahí la intérprete de temas como “En el 2000 y Un Pato” entre muchas otras habla del difícil momento que vivió cuando se bloqueó para crear un tema.

En ese mismo adelanto, también podemos ver a la hermosa Dua Lipa quien relata el proceso que experimentó al crear “Future Nostalgia”; en la primera temporada de este documental participaron personalidades como Alicia Keys, Ty Dolla $ign, así como Lin-Manuel Miranda y el grupo R.E.M .