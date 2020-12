Netflix: ¿Qué pasará con el PERSONAJE de Elliot Page en "The Umbrella Academy"?

Elliot Page, que alcanzó la fama como protagonista de "Juno" (2007), anunció este martes en las redes sociales que es trans.



"Hola, amigos. Quiero compartir con ustedes que soy trans (...) y que mi nombre es Elliot", dijo el intérprete antes conocido como Ellen Page en sus cuentas de Facebook, Instagram y Twitter.



"Me siento afortunado de escribir esto. De estar aquí. De haber llegado a este lugar en mi vida", agregó.

Con una nominación al Óscar por la sorprendente y aclamada comedia "Juno", Page ha dejado su huella en otras películas como "Hard Candy" (2005), "Whip It" (2009) "Inception" (2010) o las cintas de X-Men "X-Men: The Last Stand" (2006) y "X-Men: Days of Future Past" (2014).



Conocido fuera del cine y la televisión por su gran activismo a favor de los derechos de la comunidad LGTB, Page ha destacado en los últimos tiempos por su participación en la serie de Netflix "The Umbrella Academy".

¿Qué pasará con su papel en la serie de Netflix?

Debido al rotundo éxito que se ha convertido la serie "The Umbrella Academy", varios seguidores de la trama se preguntaron qué pasaría con el personaje de Vanya, protagonizado por Elliot Page.

Medios internacionales señalaron que el gigante en streaming habría asegurado que no tiene planes de cambiar el género del personaje.

Por otra parte, Netflix habría trabajado a marchas forzadas para cambiar los créditos de los capítulos que protagoniza Elliot Page en la trama.