"¡Es un alivio!", Kim Loaiza revela que está EMBARAZADA por segunda ocasión:VIDEO

Cantante y una de las influencers más populares, Kimberly Loaiza decidió coronar su el éxito que en la actualidad lo rodea tras revelar que está embarazada por segunda ocasión. Esto, a pesar que que los rumores sonaron muy fuertes y ella lo negó rotundamente.

Esta noticia la dio a través de su canal de YouTube, donde no pudo contener la emoción: “¡Sí, estoy embarazada! Es un alivio, es un desastres, sé que la mayoría ya se lo imaginaba, lo sospechaban, lo notaban”, expresó la "Lindura Mayor".

Kim dijo que está consciente de que muchos de sus seguidores podrían estar molestos porque les ocultó la verdad; sin embargo, aseguró que tuvo una razón de ser: la primera vez que se embarazó, lo platicó y brotaron los haters para molestarla "a humillarme, a burlarse del cuerpo que se me formó, a burlarse de una bebé que ni nacía e incluso desearle la muerte; la pasé mal y me dolió, no fue fácil pero lo superé".

Explicó que esa fue la razón por la que ocultó algo tan bonito, pero no por otras cosa, pues aseguró que tiene una conexión especial con sus fans.

¿Mhoni Vidente lo predijo?

El tema no escapó de las visiones de la pitonisa, quien ya había asegurado que Kim esperaba un bebé. Lo mencionó dentro del matutino "Aquí contigo" de El Heraldo TV:

“Yo veo que Kimberly ya está embarazada o le faltan 5 minutos, pero sí está embarazada de Juan de Dios Pantoja. Ella está muy enamorada de él”.

Kim asegura que el bebé no tardará en llegar

Aliviada por haber gritado a los cuatro vientos que está embarazada, Loaiza dijo que no tardará mucho tiempo en que todos conozcan a su segundo retoño, pues tiene siete meses de gestación y además de todo, será un hermanito para su nena de dos años de edad.