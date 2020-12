Kimberly Loaiza y Luisito Comunica, entre los más vistos en YouTube este 2020

Hasta un 130 por ciento aumentó el consumo de YouTube durante este 2020, en gran parte por el confinamiento que provocó la pandemia de COVID-19, y entre los creadores que más fuerza tuvieron en este tiempo fueron Kimberly Loaiza y Luisito Comunica.

Loaiza es la creadora de contenido más vista este 2020 a través de YouTube y además, el video de la fiesta de cumpleaños de Kima, encabeza el top 10 de los clips más populares en la plataforma con más de 33 millones de reproducciones.

A la influencer le sigue Luisito Comunica, quien además de mantenerse en contacto con sus seguidores durante este confinamiento, también subió material para ayudar a las personas a sobrellevar este encierro. Bajo este mismo lineamiento, el top 5 de los creadores más populares en la plataforma lo completan, TheDonato, Mikecrack y Más SKabeche.

Mientras que los videos más vistos, a Loaiza le siguen Franco Escamilla con “RPM (parte 10).- La fiesta de las frutas (final)”, la colaboración de Danna Paola y Escorpión, en el material “Al volante en Los Ángeles”, la “Gran Final - #FreeFireLeague | Clausura 2020” y el cover de “Dance Monkey” de Vadhir y Aitana Derbez.

BAD BUNNY SE IMPONE

En los videos musicales, Bad Bunny logró colocar tres materiales dentro del top 10: “Yo perreo sola”, “Safaera” y “Si veo a tu mamá”, en los lugares dos, cuatro y seis, respectivamente. La primera posición fue para Tainy, J. Balvin con “Agua” (Music From "Sponge On The Run" Movie).

“Hawái” de Maluma se fue a la tercera posición y Camilo se adueñó del quinto lugar con “Favorito”. El top 10, lo completan Rauw Alejandro & Camilo, Nio Garcia x Brray x Juanka x Anuel AA x Myke Towers, Christian Nodal y Lele Pons & Guaynaa.

