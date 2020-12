Sarah Kohan, pareja del 'Chicharito', enseña de más con diminuto bikini: FOTOS

Sarah Kohan, pareja del futbolista Javier Hernández, dejó sin palabras en la red social Instagram con atrevidas fotografías.

La atractiva modelo de Australia publicó cerca de cinco imágenes en su cuenta y que de inmediato causaron tendencia.

"Some time soon.... life becomes more meaningful when you realise the simple fact you’ll never get the same moment twice", fue el mensaje con el que acompaño su publicación.

A Kohan se le ve de espaldas con un diminuto bikini que deja ver gran parte de sus torneados glúteos.

Recientemente la modelo volvió a ser madre, ahora de una niña, fruto de su relación con el futbolista mexicano "Chicharito" Hernández.

En su relación con el futbolista, la modelo australiana tiene dos hijos, una niña y un niño.