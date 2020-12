Shia LaBeouf justifica abusos contra FKA Twigs argumentando que era adicto a varias sustancias

El actor Shia LaBeouf fue acusado por la cantante FKA twigs de haberla abusado sexualmente y sentimentalmente a lo largo de su relación sentimental.

Por tal motivo, la intérprete presentó una denuncia ante la Corte Superior de Los Ángeles para dar a conocer los señalamientos en contra del actor de la película "Transformers".

La británica dio a conocer que el actor se aprovechó de ella durante un año. Como ejemplo de estas agresiones, comentó, se encuentra el momento en el que despertó por la noche debido a que Shia la estaba asfixiando.

El intérprete respondió ante las denuncias por medio de un correo electrónico que fue publicado en los medios de comunicación, pero responsabilizó de sus acciones al consumo de estupefacientes.

“No tengo excusas para mi alcoholismo o agresión, solo racionalizaciones. He sido abusivo conmigo mismo y con todos los que me rodean durante años. Tengo un historial de lastimar a las personas más cercanas a mí. Me avergüenzo de esa historia y lo siento por aquellos a quienes lastimé. No hay nada más que pueda decir”, explicó Shia al respecto.