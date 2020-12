Amonestan a exalcalde de Zimapán por violencia de género

Los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH) amonestaron públicamente al exalcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, por haber incurrido en violencia de género contra la exregidora Malinalle Gámez Cedillo durante una sesión del Cabildo.

Los togados determinaron que existieron elementos en contra del exedil panista por negarle la palabra durante una sesión de la Asamblea Municipal, en la que llamó y tomó protesta a su suplente, además de que no pagó su quincena.

De acuerdo con los magistrados del TEEH, el exmunícipe del Partido Acción Nacional (PAN) debe ofrecer una disculpa pública y lo llamaron a capacitarse en perspectiva de género, no obstante, el caso fue enviado a la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se defienda.

El ex alcalde panista incurrió en violencia de género de la misma manera que sus colaboradores al omitir el pago de la quincena de la ex regidora, por lo que se debe restituir los mismos en favor de la ex asambleísta municipal.

Erick Marte Rivera es investigado por el gobierno estatal por sus presuntos nexos con el crimen en la región, además de que es acusado de haber incurrido en conflicto de interés para realizar contratos de obras públicas a las empresas de su hermano, Alan Rivera Villanueva, quien será el nuevo alcalde de Zimapán a partir del 15 de diciembre, sin embargo, el ex munícipe se amparó para evitar una orden de aprehensión.

Por José García