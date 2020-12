¡Aún hay más secretos! Lucía Méndez promete revelar más información sobre Verónica Castro en un libro

La polémica en torno a las declaraciones de la guapa Lucía Méndez al parecer está muy lejos de terminar, y la actriz mexicana ha revelado que promete seguir dando de qué hablar al revelar más secretos en torno a su vida y trayectoria, así como información referente a Verónica Castro.

Durante una entrevista, la actriz declaró que está próxima a publicar un libro en el cual planea seguir abordando temas desconocidos hasta ahora y que resultarán polémicos debido a los temas que abordará; aseguró además contar con mucha mayor información relacionada con la bella Verónica Castro entre otras figuras del espectáculo.

En una entrevista concedida al programa Suelta la Sopa, Lucía Méndez declaró que serán muchos los famosos que serán ventilados en su próxima publicación, en donde desvelará todo lo relacionado con la polémica y supuesta rivalidad que mantiene con la mamá de Christian Castro, todo un suceso que ya muchos esperan leer.

“Voy a contar de todo”

Lucía Méndez declaró a Suelta la Sopa que planea hablar de todo y no callarse nada en su próximo libro: “Voy a contar de todo,” explicó en el programa de espectáculos. La polémica está servida y ahora solo queda esperar a que el libro vea la luz para que se convierta en todo un suceso en el mundo de la farándula.

Méndez también se refirió a la supuesta rivalidad histórica que presuntamente se ha mantenido con su compañera actriz Verónica Castro: “No tengo ningún problema con Verónica ni con nadie... a mí no me interesan las preferencias de las personas y yo no me meto en lo que no me importa", señaló rotundamente la actriz.

A la espera de que llegue el momento de ser cuestionada sobre su libro, Lucía Méndez sí se refirió a las recientes declaraciones que realizó la diseñadora venezolana Carolina Herrera en donde aseguraba que una vez pasados los 40 años, las mujeres no deberían usar bikini, jeans, así como otras prendas juveniles no aptas para esa edad.

“Yo no estoy de acuerdo, después de los 40 ¿por qué?,” se cuestionó la actriz durante la entrevista. Y explicó que si “en un momento yo puedo tener 60, 90, 80, mientras no te veas mal, no te veas ridícula, no hay problema" con portar este tipo de prendas, abundó la guapa Lucía Méndez.