¿Se molestó con Lucero? Mijares asegura que su hija debe estudiar primero

Hace algunos días, Lucero Mijares, esta en boca de todos, después de que durante un concierto virtual junto a su madre diera muestras de que en muchas ocasiones el talento si se hereda y para muestra esta el ejemplo de la joven cantante.

Después de que la cantante y actriz mexicana diera a conocer el talento de su hija al invitarla a cantar junto a ella en su show "Lucero Pop Live" causando un gran revuelo en redes sociales, debido a su hermosa voz y talento en el escenario.

Sin duda Lucerito heredó el talento de su padre y su madre, aunque para Manuel Mijares esto no es lo más importante, pues su hija lo primero en lo que tiene que pensar es en seguir con sus estudios y luego ir planeando una carrera artística.

Estas declaraciones fueron compartidas durante la transmisión del día de hoy del programa, "Chisme No Like", y en ellas Manuel Mijares no descartó que su hija exploré el mundo de la música, sin embargo un gran beneficio para su vida sería terminar sus estudios y obtener una carrera profesional, aseguró.

Para finalizar, Manuel Mijares también expresó lo feliz que se sintió al ver a su hija compartir escenario con Lucero. De hecho el cantante aseguró que quedó más que claro que sus hijos heredaron también el amor por la música, como sus talentosos y exitosos padres.

Aquí el momento exacto: