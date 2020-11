Eleazar Gómez “agarra niñas chiquitas” para manipularlas y jugar con su mente, asegura expareja del actor

Luego de que el actor de televisión Eleazar Gómez fuera vinculado a proceso por el delito de violencia familiar tras presuntamente golpear e intentar estrangular a su pareja, Stefi Valenzuela, poco a poco exparejas del actor han alzado la voz y contado la experiencias violentas vividas a su lado.

Fue así que Elia Ezrre, expareja sentimental de Eleazar Gómez, narró en entrevista con Venga la Alegría, la forma de ser del actor con sus parejas así como los actos violentos de los que fue víctima durante 11 meses de relación y 10 de vivir juntos.

Elia Ezrre contó a los conductores del matutino de TV Azteca cómo fue la relación a lazo de Eleazar, de quien dijo “es muy lindo y amoroso” en un comienzo, incluso parece “todo perfecto”, sin embargo entre tanta “perfección, poco a poco surgen los primeros actos violentos en forma de celos, discusiones en público e intimidación.

Según dijo Ezrre, la violencia que vivió al lado del actor comenzó a los dos meses de su relación cuando las discusiones en vía pública se volvieron frecuentes donde “ gritaba en la calle sin importar si me sentía mal o lloraba”, platicó.

Asimismo la expareja del ahora imputado señaló que la forma de ser de Eleazar consta en atacar a su pareja y luego disculparse haciéndose la víctima.

Elia explicó que cuando sostuvo una relación de pareja con el actor ella solo tenía 19 años mientras que Eleazar le lleva 11 , por lo que reflexionando consideró que el histrión “agarra niñas chiquitas que puede manipular, las enamora y luego es difícil salir de dicha relación. aunado a que “no aceptaba que tiene un problema”.

Sobre el momento más violento vivido a lado el actor, la joven contó cómo un día cuando ella vivía junto a Eleazar en Perisur, él llegó enojado de una fiesta y aunque ella necesitaba dormir para trabajar al día siguiente comenzó una fuerte discusión.

“Discutimos por algo, tenía que dormir temprano, él fue a una fiesta y llegó a discutir conmigo, me quise ir y salir del departamento pero eso fue muy difícil pues no me permitía abandonar el edificio hasta que solicité ayuda al personal de seguridad”, contó la expareja del actor.