Roberto Palazuelos hace POLÉMICAS declaraciones tras críticas por recibir DOCTORADO Honoris Causa

El pasado 15 de octubre el actor Roberto Palazuelos se convirtió en tendencia en las redes sociales luego que se diera a conocer que el también empresario había obtenido un Doctorado Honoris Causa por parte de una organización civil quien se lo concedió por poner el alto el nombre de México gracias a su carrera artística; esta noticia desató una cascada de reacciones en las redes, en donde los usuarios criticaron con dureza al actor por haber recibido esta condecoración y presumirlo en sus redes sociales.

En aquella ocasiono los internautas se fueron con todo contra Roberto Palazuelos, quien fue duramente criticado luego de compartir la notica en sus redes sociales, tras la polémica generada el actor no había dado declaración alguna hasta que esta semana fue preguntado al respecto durante una entrevista que sostuvo en el programa De Primera Mano; espacio que aprovechó para responder a las críticas de algunos internautas.

Palazuelos fue contundente al asegurar que no tiene necesidad de comprar reconocimientos ni de realizar publicidad con ello: “yo ya estoy más allá que pa’ca, no me interesa, ni compraría un doctorado, qué flojera, a mi me lo dieron y lo acepté con mucho gusto", reveló durante la transmisión del programa de espectáculos.

No quería aceptar el reconocimiento

Roberto Palazuelos explicó que en un principio no quería aceptar e reconocimiento pero finalmente lo convencieron para aceptarlo ya que para él es un orgullo poder llevar a México a muchos países gracias a su programa. Finalmente Palazuelos aceptó el reconocimiento, el cual fue entregado por el Colegio Internacional de Profesionistas C&C .

En sus redes sociales el actor agradeció “a los senadores y diputados" haberlo considerado merecedor del galardón, sin embargo trascendió que el documento solo fue firmado por el legislador Emilio Manzanilla Téllez, diputado del Partido del Trabajo.

En el documento destaca el motivo por el cual Palazuelos fue merecedor del galardón; y fue gracias a sus "aportes significativos en el campo de la actuación y dirección cinematográfica; poniendo en alto el nombre de México en el contexto internacional”, se destacó. Y que además se le consideró un “ejemplo para las futuras generaciones de la patria y de la humanidad”, se detalla en el documento.