¡Le llueven críticas! Roberto Palazuelos rompe el silencio y borra fotos de su reconocimiento

Roberto Palazuelos compartió con sus seguidores en días pasados a través de las redes sociales que fue reconocido con el título Doctor Honoris Causa por los aportes realizados en la actuación y dirección cinematográfica.

El actor y empresario compartió con sus seguidores una serie de fotografías en las que muestra el reconocimiento y el momento en que le fue entregado; sin embargo, le llovieron críticas y ello lo orilló a borrar la publicación.

Aunque recibió felicitaciones por parte de algunas celebridades y sus seguidores, el actor tomó la decisión de eliminar la publicación de sus redes sociales debido a la cantidad de críticas que recibió.

Me cae bien mi paisano @robpalazuelos. Lo del "honoris causa" es un incentivo para una persona que pudo haber optado por ser un simple junior más, de los muchos que hay en #Acapulco. Sin embargo, Roberto Palazuelos optó por trabajar duro y conseguir lo que ha querido. Bien por él pic.twitter.com/ZrAhWQWeBi — Carlos Álvarez Acevedo (@CarlosAlvarezMX) October 15, 2020

Rompe el silencio ante las críticas

En entrevista para el programa matutino “Hoy”, el actor no reveló el porqué eliminó las fotografías de su cuenta de Instagram, pero habló sobre las críticas contra él y los comentarios en redes sociales.

“Yo siempre he sido polémica, no nada más con esto sino con todo, entonces generar polémica es parte de mi personalidad, no lo hago a propósito, pero pues la levanto”, aseguró.