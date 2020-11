Así luce la TUMBA del Chavo del 8; Florinda Meza escribe EMOTIVA calaverita a Chespirito el Día de Muertos: FOTO

View this post on Instagram

Mi Rober, hoy quiero recordarte, como cada du00eda. Tu cripta estu00e1 llena de tus flores favoritas. Y para seguir la tradiciu00f3n, te hice estu00e1 "calaverita": La muerte quiso llevarte para animar el panteu00f3n pues tu00fa tenu00edas el arte de alegrar el corazu00f3n.