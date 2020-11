Mon Laferte CANCELA concierto para apoyar grupo feminista al enterarse que es transfóbico

Después de haber anunciado que realizaría un concierto para apoyar a un grupo feminista, la cantante Mon Laferte optó por cancelarlo debido a que la enteraron que dicho grupo promueve el odio contra las personas transgénero.

Fue a través de sus redes sociales que la chilena platico su experiencia con el colectivo denominado Okupa Bloque Negro, quienes se encuentran instaladas en el inmueble de la CNDH de la Ciudad de México.

Como la intérprete de "Vuelve por favor" es una activista no le pareció mala idea apoyar al grupo a través de una presentación para recaudar víveres para las mujeres que se encuentran en pie de lucha. Sin embargo, apenas les dio el sí, recibió reclamos de sus seguidores, quienes la enteraron de que este colectivo es transfóbico.

Fans se manifiestan por la decisión de Mon Laferte

Al ser una de las figuras más famosas, por su activismo y trayectoria artística, Mon Laferte fue bombardeada con múltiples mensajes de sus fans para ponerla al tanto de la situación. Asimismo, no faltó quien reprobó la acción de la chilena argumentando que ella es transfóbica. Incluso, la activista Ophelia Pastrana lamentó que Laferte se uniera y apoyara a las Okupa.

"Pues si es bien desmoralizante ver que @monlaferte esté apoyando los movimientos feministas anti-trans :(", escribió Pastrana a través de su cuenta de Twitter, mismo que tuvo muchas reacciones.

Mon Laferte cambia su decisión, pero no del todo

Al enterarse de la situación, Laferte se comunicó de inmediato con la vocera del grupo para tratar el caso y posteriormente anunció en Facebook que canceló el concierto que tenía preparado para este viernes 4 de diciembre. No obstante, dijo que mantendrá su palabra de apoyar a las mujeres como había acordado.

"He decidido no participar en el concierto. Lo que menos quisiera es que se generen discusiones. Siempre he intentado unir a las personas ya sea con mi música o mis acciones. Yo ya no quiero más odio: seguiré apoyando a todos los colectivos FEMINISTAS, TRANS, LGBTTTIQ+ como lo he hecho los últimos 10 años de mi vida. También quiero que sepan que me encargaré personalmente de recolectar ayuda para la Okupa”, puntualizó Mon Laferte en el mensaje donde cancela el concierto", escribió Mon Laferte en su cuenta de Facebook.

Hace algunos du00edas recibu00ed la invitaciu00f3n para ir a visitar la @okupa_bloque_negro (ex CNDH) lugar que actualmente es un... Posted by Mon Laferte on Friday, November 27, 2020

Esta decisión alegró a Ophelia Pastrana, quien le agradeció el gesto a la cantante: