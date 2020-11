Galilea Montijo hace fuerte acusación a Pablo Montero en 'Hoy'

La hermosa conductora, Galilea Montijo, durante la emisión de este día del programa en vivo de “Hoy” realizó una fuerte acusación contra el cantante, Pablo Montero, dejó completamente helados al elenco del matutino de Televisa.

En su intervención el cantante jugó a 'Dilo con Tapabocas', el cual se trata de hacer mímica y gritar fuerte, pues la parejas del jugador usa unos audífonos que dificultan la audición y sin poder leer los labios ya que todos tenían cubrebocas.

Galilea tú dijiste algo muy bonito, ¿que fue?", comentó el conductor Paul Stanley.

"No yo no lo dije, lo dijo él, él dijo: '¿Qué me miras el palo?', eso fue lo que dijo", comentó Galilea.

¿Cómo reaccionó Montero?

Luego de esta declaración, Pablo Montero se rio levemente y negó haber dicho eso, por lo que aclaró lo que él le había dicho a Montijo.

“No, no, yo no dije eso, yo dije: 'Que no me digan viejo'', dijo Montero aclarando la situación.