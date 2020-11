Eduardo Capetillo denuncia suplantación de identidad en Instagram

Visiblemente preocupado por lo que pudiera pasar, el actor y cantante Eduardo Capetillo decidió grabar un video para alertar a sus fanáticos y denunciar que una persona se está haciendo pasar por el en Instagram.

“A la gente que verdaderamente le interesamos nosotros y que verdaderamente nos quieren, les estoy eternamente agradecido, me hicieron llegar una página falsa que es: “_capetillo_eduardo”. No es una página mía, es una creación de alguien que lo utilizan para suplantar la identidad de nosotros, por favor tengan mucho cuidado, no se dejen engañar”.