Bárbara De Regil confiesa no pagar ni la gas de su coche, aquí la razón

Pese a ser una de las famosas más exitosas y reconocidas del momento, últimamente, Bárbara De Regil ha estado en el ojo del huracán por diversas situaciones ocurridas durante este 2020 y ahora no ha sido la excepción al realizar diversas confesiones sobre su vida personal y en pareja.

En una reciente entrevista concedida al youtuber, Luisito Comunica, la protagonista de Rosario Tijeras confesó que a pesar de ser una exitosa empresaria y gozar de gran reconocimiento por su participación en la famosa telenovela, los gastos fuertes de su hogar los cubre únicamente su esposo, Fernando Schoenwald.

Es así que la actriz señaló que más allá de la remuneración económica que tiene por su carrera como actriz, la mejor de todas es gracias a su matrimonio, tanto que incluso dijo que ella no paga ni la gasolina de su coche.

“Desde que me casé, me mantienen, básicamente no pago ni la gas de mi coche, yo me subo a mi coche, tengo tag listo, gas lista y todos los días se lo agradezco”, confesó.