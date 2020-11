¡Poder mexicano! Natalia Lafourcade, Alejandro Fernández y Christian Nodal reciben nominaciones al Grammy 2021

Aún celebran sus victorias en los Latin Grammy y ahora se medirán por el Grammy anglo: Natalia Lafourcade, Bad Bunny, J Balvin, Ricky Martin, Camilo, Kany García y Fito Páez están entre los artistas galardonados la semana pasada por la Academia Latina de la Grabación que recibieron nuevas nominaciones al Grammy el martes.

Carlos Vives y Rosalía, sin embargo, no figuraron en la lista de candidatos. El músico colombiano y la estrella española fueron desairados tras haber empatado el jueves con Lafourcade como los máximos ganadores con tres Latin Grammy cada uno.

Tampoco fueron nominados Alejandro Sanz, que ganó el Latin Grammy a la grabación del año por “Contigo”, ni Residente, laureado con el premio a la canción del año por “René”.

Pero J Balvin, Bad Bunny y Tainy recibieron una nominación a mejor interpretación pop de un dúo o grupo por su éxito con Dua Lipa “Un día (One Day)”. Compiten con Justin Bieber y Quavo (“Intentions”), la banda de K-pop BTS (“Dynamite”), Lady Gaga y Ariana Grande (“Exile”), y Taylor Swift y Bon Iver (“Exile”).

Y Bad Bunny tiene una segunda nominación en los apartados de música latina. Por su aclamado “YHLQMDLG” compite por el premio al mejor álbum latino pop o urbano con los ganadores del Latin Grammy Camilo (“Por primera vez”), Kany García (“Mesa para dos”), Ricky Martin (“Pausa”) y Debi Nova (“3:33”).

“Esta noticia me llenó de adrenalina. Ni siquiera me había terminado de reponer de la bocanada de emoción que fue haber ganado mi primer Latin Grammy y ahora ser la cuota colombiana en esta categoría tan importante para el Grammy americano me llena de orgullo”, dijo Camilo en un mensaje de voz enviado a la AP por su representante, días después de obtener el Latin Grammy a la mejor canción pop por su éxito “Tutu”, con Pedro Capó.

Por su parte Debi Nova, cuyo álbum “3:33” ganó el Latin Grammy a la mejor ingeniería de grabación, dijo: “Wow. Estoy como en las nubes. Esto ha sido muy inesperado y me siento tan agradecida y tan honrada de estar en una categoría... en los Grammys americanos como costarricenses al lado de artistas tan reconocidos que admiro tanto y que también quiero tanto”.

“Yes!!! Yes!!! Yes!!!!”, tuiteó Martin al conocer la buena nueva. “Thank you! Thank you! Thank you”, agregó copiando a la Academia de la Grabación.

García también manifestó su alegría en la red social de microblogueo: “Nominan Mesa para dos al Grammy Gringo!! Qué bendición!”, tuiteó junto al ícono de la bandera de Puerto Rico.

Lafourcade, quien se alzó con el Latin Grammy al álbum del año por “Un canto por México, Vol. 1”, se medirá ahora por el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejana) con el también ganador del Latin Grammy Alejandro Fernández (“Hecho en México”), Lupita Infante (“La serenata”), Mariachi Sol de México de José Hernández (“Bailando sones y huapangos con Mariachi Sol de México de José Hernández”) y Christian Nodal (“Ayayay!”).

Fito Páez, cuya producción “La conquista del espacio” le mereció dos Latin Grammy, competirá por el gramófono al mejor álbum latino de rock o música alternativa con Bajofondo (“Aura”), Cami (“Monstruo”), Lido Pimienta (“Miss Colombia”) y los ganadores del Latin Grammy Cultura Profética (“Sobrevolando”).

“Hola, soy Fito Páez y por primera vez estoy nominado a los premios Grammy”, dijo el emblemático músico argentino en inglés en un video que compartió en sus redes sociales. “Estoy tan contento, estoy tan orgulloso de mi equipo de trabajo”.

El premio al mejor álbum latino tropical se lo disputarán Jorge Celedón & Sergio Luis, ganadores del un Latin Grammy por “Sigo cantando al amor (Deluxe)”; José Alberto “El Ruiseñor” (“Mi tumbao”), Edwin Bonilla (“Infinito”), el Grupo Niche (“4.40”) y Víctor Manuelle (“Memorias de Navidad”).

En los apartados de jazz, el pianista panameño Danilo Pérez fue nominado a mejor álbum de jazz vocal por su colaboración con Kurt Elling “Secrets Are the Best Stories”, mientras que los postulados a mejor álbum de jazz latino son la Afro-Peruvian Jazz Orchestra (“Tradiciones”), Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra (“Four Questions”), Chico Pinheiro (“City of Dreams”), Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola (“Viento y tiempo - Live at Blue Note Tokyo”) y Poncho Sánchez (“Trane’s Delight”).

El multilaureado músico y dramaturgo de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda compite por el Grammy al mejor video musical versión larga por “We Are Freestyle Love Supreme”, Freestyle Love Supreme y la cantautora Linda Ronstadt, de origen mexicano, por “Linda Ronstadt: The Sound of My Voice”.

Los premios Grammy, en su 63ra edición, se entregarán el 31 de enero en una ceremonia que se transmitirá en vivo.

Por AP.