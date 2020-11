¿Qué dice la canción "100 años" de Carlos Rivera y Maluma? VIDEO

Hace unos días, los cantantes Carlos Rivera y Maluma sorprendieron a sus miles de seguidores en redes sociales al anunciar que se encontraban trabajando en una nueva canción.

Como sabes, el intérprete de "Recuérdame" y el de "Hawái" son dos de las figuras más famosas en Latinoamérica por ello la colaboración inmediatamente se convirtió en tema de conversación entre sus fans.

Este jueves 19 de noviembre, la canción "100 años" salió a la luz y fue bien recibida ya que tan solo en un par de horas acumula más de 400 mil reproducciones.

¿Qué dice la canción?

La canción del mexicano y el colombiano habla sobre una relación amorosa que en los últimos días no la pasa bastante bien; uno de ellos se cuestiona si el amor terminó.

"100 años" se encuentra disponible en las distintas plataformas digitales así como en los canales oficiales de Carlos Rivera y Maluma.

Aquí la letra completa:

Mírame a los ojos, que te siento diferente

Tengo miedo de nosotros

Que este amor se haya gastado de repente

Vuelve a recordarme cuando todo era nuevo

El día que te enamoraste

Dijimos que lo nuestro sería eterno

No me digas que te vas hoy, por favor

Que me vas a destrozar el corazón

Si me pides que yo cambie yo haré lo que tú me pidas

Es de humanos cometer más de un error

¿Qué te cuesta regalarme tu perdón?

Te lo juro que no voy a soportar tu despedida

Aunque digan que no hay mal que duró más de cien años

No quisiera ser el primer idiota en comprobarlo

Un amor como el nuestro sabes que no se ve a diario

Un amor como el nuestro vale la pena salvarlo, oh-oh-oh