¡Alta Traición! Mamá de Christian Nodal prefiere escuchar la nueva canción de BELINDA que la de su hijo

Belinda y Christian Nodal han demostrado ser una de las parejas más estables y fuertes del medio artístico pues a pesar de muchos rumores de una separación los enamorados siguen juntos y más enamorados que nunca, pues además de convertirse en los favoritos de sus fanáticos, también lo son de sus familias pues al parecer ambas partes se llevan increíble.

Así lo han dejado ver en sus diversas historias en las que aparecen Christian Nodal conviviendo con el hermano menor de Belinda en casa de la cantante, al igual que la excoach de La Voz Azteca ha compartido que tiene una gran relación con su suegra.

Belinda se ganó a la suegra

Tan buena es la relación entre Belinda y Christy Nodal, madre del intérprete de música regional mexicana, que la cantante de pop le fue a cantar a su cumpleaños, el cual recientemente celebró en una gran fiesta.

Ahora la preferencia y el gran cariño que le tiene a su “nuera” es innegable pues la mamá de Nodal comparte en sus historias en redes sociales que goza de escuchar la nueva canción de Belinda.

Y es que la mamá de Nodal se fue de compras navideñas y mientras tomaba un café de una reconocida marca la suegra de Beli musicalizó este momento con el tema “Una mamacita”, mismo que estrenó la semana pasada la rubia.

Y aunque su hijo, Christian también estrenó tema a lado de Ángela Aguilar, la guapa mamá del intérprete de “Aquí abajo” prefirió escuchar el tema de su nuera que el de su propio hijo.

Pero cómo diría “El Chapulín colorado”: “Que no cunda el pánico” pues la joven mamá de Nodal aunque no musicalizó sus historias con canciones de su hijo, está más que orgullosa de todo lo que ha logrado a su corta edad ya que cada que puede pública cada uno de los logros del sonorense, como recientemente no pudo evitar compartir que en menos de 24 horas de haber estrenado el tema “Dime Cómo Quieres” superó los 5 millones de reproducciones en Spotify.

Así que Cristy Nodal es la mujer más orgullosa no solo de su hijo sino también de la que muy probablemente sea la esposa de él, ya que recordemos Christian ha dicho en varias entrevistas que desea casarse con Belinda pues es “el amor de su vida”.