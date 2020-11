“Tuve miedo de morir”: Stephanie Valenzuela narra los TERRIBLES momentos que vivió al ser golpeada por Eleazar Gómez

Stephanie Valenzuela, modelo peruana y expareja de Eleazar Gómez, concedió una entrevista al programa Venga la Alegría en donde narró los momentos de terror que vivió hace 10 días en el departamento que compartía con el actor de Televisa, luego que fuera agredida físicamente.

Aquél día la modelo tuvo una discusión con Eleazar Gómez, pleito que derivó en golpes y mordidas, relató, hasta llegar al punto en que el actor intentó asfixiarla, por lo que la modelo comenzó a gritar pedir ayuda a sus vecinos.

“Él me arrancó la ropa, me mordió la cara, los brazos, yo solo trataba que parara, y yo gritaba y le rogaba que por favor me dejara de pegar. Ya cuando me empezó a amenazar con querer matarme empecé a gritar auxilio, y eso fue lo que escucharon mis vecinos”, describió Valenzuela.

Vecinos acuden en su ayuda

Stephanie Valenzuela describió los momentos que siguieron a la agresión y aseguró que tras gritar y pedir ayuda, uno de sus vecinos del piso de abajo acudió a auxiliarla. “Cuando logré salir (del departamento), él (Eleazar Gómez) todavía me estaba persiguiendo; él me quería volver a meter a la casa.”

¡En exclusiva, Stephanie Valenzuela rompe el silencio y relata cómo fue que Eleazar "N" la agredió luego de pedirle matrimonio! uD83DuDE31uD83DuDCFA #VLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/uHKY50RVjq — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

Cuando vino un vecino del piso de abajo él si dijo; ‘Qué está pasando’ y él (Eleazar Gómez) tuvo que soltarme y yo salí despavorida, yo lo único que quería era salir de ahí y que no me matara. Y sí tuve miedo de morirme, tuve miedo de qué podía pasar, pero realmente mi cerebro no asimila esto que pasó, nunca lo esperé de él,” relató la modelo a los conductores del programa.

¡En exclusiva para #VLA, Stephanie Valenzuela relata cómo fue reencontrarse con Eleazar "N" en los separos y nos comparte que el actor nunca le pidió perdón! uD83DuDE31uD83DuDCFA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/NK2W92j5OV — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) November 12, 2020

“Tenemos el deber de denunciar”

En la emisión de este jueves los conductores le preguntaron si teme que no se haga justicia por su cao: “Si tengo miedo porque soy extranjera, los medios han sido personas que me han hecho sentir respaldada; he tenido el apoyo del consulado peruano, y esa es una suerte que yo tengo pero sé que muchas mujeres no la tienen. Y yo si quiero que las mujeres denuncien y que las autoridades sean drásticas” en casos de violencia como el mío, aseguró la modelo.

Finalmente Stephanie Valenzuela aseguró que se encuentra haciendo lo correcto al denunciar a Eleazar Gómez: “Lo que estoy haciendo es cumplir con mi deber de denunciar, creo que todos como ciudadanos tenemos el deber de denunciar, porque lamentablemente al no denunciar no dejamos un precedente, al no dejar un precedente es muy fácil que la persona desmienta o niegue ser una persona agresiva y que otras chicas puedan caer en esto,” declaró la modelo.

“Lamentablemente soy la cuarta chica agredida y por el silencio de las anteriores, que yo sé que no lo hicieron de maldad pero lo hicieron por miedo a ser juzgadas, por miedo al escándalo o por vergüenza, porque iban a pensar que buscaban fama o algo así. Yo sí quiero ser valiente, yo sí estoy haciendo lo correcto, porque no quiero que haya una quinta chica que salga agredida, no quiero que quizá la otra no tenga la misma suerte que y mañana esté muerta,” relató Stephanie Valenzuela.