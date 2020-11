Francisco Gattorno estrena amorío con una jovencita; lo compara con el romance de su ex Cynthia Klitbo

Para Francisco Gattorno, el amor no tiene edad y muestra de ello es la relación que inició con una jovencita a la que aseguró aventajarle varios años.

De acuerdo con lo narrado por el mismo artista a través de una entrevista que dio al programa Sale el Sol, conoció a su nueva pareja durante el confinamiento sanitario derivado del coronavirus.

“El amor me sorprendió en esta pandemia y tengo un amor de pandemia, que me ha hecho ver la vida de otra manera y estoy muy contento, reencontré el amor. Conocí un ángel que apareció en mi camino”, dijo el actor en entrevista para el programa Sale el Sol.

Durante la charla, Gattorno aseguró que este tipo de nexos sentimentales entre personas de edades disparejas son dignas de aplaudirse al igual que él lo hace con la de su ex Cynthía Klitbo y el Rey Grupero.

El hombre de 56 años de edad asegura que se siente más vivo al estar con su nueva novia, de la cual no quiso dar a conocer cuántos años tiene.

Pese a que llevan poco tiempo juntos, el actor no descartó el casarse con su nuevo amor y además aseguró que se siente feliz de que su expareja haya encontrado el amor igual que él.

“Me parece genial, así ya me deja tranquilo… el amor no tiene edad… hace algo de tiempo que no nos vemos ya, la verdad, pero si es alguien que es una gran amiga y que me alegra mucho que este bien”, remató con una gran sonrisa.