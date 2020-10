Lucía Méndez estuvo vetada en Los Pinos por insinuársele a este Presidente: VIDEO

Recientemente, Lucía Méndez dio mucho de qué hablar debido a una supuesta relación que sostuvo con el expresidente Miguel de La Madrid y a quien de acuerdo con la actriz, ésta lo confrontó y aclararon lo que estaba sucediendo, sin embargo, ahora Gustavo Adolfo Infante revela que Méndez estuvo muy interesada en Vicente Fox.

De acuerdo con el periodista, la actriz “ya se veía en Los Pinos”, sin embargo, fue la ahora esposa de Vicente Fox quien no dejó que Lucía Méndez se le acercara al expresidente de México.

De acuerdo con la fuente citada anteriormente, la actriz estuvo vetada de los lugares en donde Vicente Fox estuvo durante su mandato pues, la primera Dama de México en aquellos años, sabía de las intenciones de Lucía Mendez.

Lucía Méndez rompió el silencio y reveló todo detrás de la supuesta relación con el expresidente Vicente Fox, con quien se le relacionó cuando era candidato presidencial luego de aparecer en la propaganda política juntos.

Debido a la propaganda política donde se le ve junto al entonces candidato a la presidencia se especuló que sostenían una relación sentimental, sin embargo, la actriz rompió el silencio y reveló la verdad tras los rumores.

Durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, la también cantante reveló que no había sostenido una relación con el expresidente Vicente Fox y que habían usado su imagen para darle popularidad al entonces candidato.

“Con Fox me inventaron que yo andaba con él y yo no lo conocía, yo no tenía ni la más remota idea de él y de pronto en su compañía lo ponían a él y mí. A mí me usaron para su campaña presidencial pensando en la gente como éramos de León, Guanajuato”, dijo la actriz.