Luis Miguel DEDICÓ canción a Lucía Méndez: VIDEO

A finales de los 80’s, El Sol de México, Luis Miguel mantuvo una relación con la actriz y cantante Lucía Méndez, quien aseguró que le dedicó una canción.

Los cantantes se conocieron en Miami durante el Festival de Raúl Velasco. En esa época Luismi tenía 17 años y mientras que Méndez rondaba los 30. Sin embargo, de acuerdo a la actriz, el joven intérprete le mintió asegurando que tenía 20 años de edad.

Ahora, en entrevista con Michel Rubalcava, Lucía recordó un poco de su relación con El Sol de México, además de sus comienzos en el mundo del espectáculo.

Lucía Méndez nació el 26 enero 1955, en Guanajuato, México. Gracias a su belleza y carisma fue elegida como El Rostro del Heraldo de México en el año 1972, sin embargo, conseguir este reconocimiento no fue nada fácil.

La cantante contó que Gabriel Alarcón y Oscar Alarcón reconocieron su atractivo, pero le hicieron una observación, tenía que bajar de peso para poder llevarse el premio.

Llegué con Gabriel Alarcón y Oscar Alarcón les gusté mucho, mi cara, mi fotogenia, pero me dijeron "tienes como cinco kilos de más, estás un poquito llena" y me puse a dieta, casi me mato con agua etcétera y bajé como cuatro kilos en una semana y cuando llegué se sorprendieron y me dijeron "tú eres El Rostro"